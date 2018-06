Terremoto na fronteira com o México deixa dois mortos na Guatemala

CIDADE DA GUATEMALA - Um forte terremoto abalou a Guatemala e o sul do México nesta segunda-feira, 7, deixando ao menos duas pessoas mortas na Guatemala. O sismo de magnitude 7.1 foi registrado em San Marcos, perto da fronteira entre os dois países.

"Até o momento, temos informações de 30 casas danificadas e duas pessoas mortas", afirmou Raúl Hernández, porta-voz dos bombeiros da região de San Marcos. Prédios ficaram com rachaduras e houve deslizamentos de terra na região, segundo autoridades locais.

O epicentro do terremoto se situou 35 quilômetros a sudoeste da cidade de Tapachula, no Estado mexicano de Chiapas, a uma profundidade de 75 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

No México, meios de comunicação locais informaram que o tremor foi sentido com intensidade nos Estados de Chiapas e Tabasco, mas não há relatos de feridos.

Autoridades de Chiapas disseram que não havia, por ora, informações sobre danos maiores. O sismo também foi sentido em El Salvador.

O Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o tremor aconteceu às 6h23 (9h23 em Brasília) / AP, EFE e REUTERS