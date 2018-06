Terremoto na Índia espalha pânico e deixa 2 feridos

Uma casa ruiu e rachaduras apareceram em alguns prédios após o tremor, que teve seu epicentro localizado em Guwahati, a principal cidade comercial do rico Estado de Assam.

Em Guwahati e em outros centros populosos prédios chacoalharam por alguns segundos e as pessoas saíram às ruas assustadas.

"Nós temos informação de que uma casa desabou e duas pessoas ficaram feridas na vila de Kampur", que fica a cerca de 40 quilômetros de Guwahati, disse um funcionário do governo à agência France Presse.

Não há mais informações sobre mais danos ou feridos.

A intensidade do tremor foi de 5,4, informou um funcionário do Departamento de Meteorologia Indiano. O Serviço de Geologia dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês) informou que a magnitude foi de 5,3 e que o tremor aconteceu às 18h31 (horário local). O tremor não foi profundo, já que aconteceu a apenas 11 quilômetros da superfície, disse o USGS. As informações são da Dow Jones.