Terremoto na Indonésia leva a alerta de tsunami; não há grandes danos

O terremoto foi sentido fortemente nas Ilhas Sitaro, onde as autoridades também alertaram as pessoas que ficassem longe de praias e margens de rios, disse em comunicado o porta-voz da agência indonésia, Sutopo Purwo Nugroho.

Não houve relatos de vítimas ou danos importantes. A MetroTV relatou cortes de energia em algumas partes de Manado, a capital da província de Sulawesi do Norte.

O chefe da agência de mitigação de desastres ordenou a preparação de aeronaves e logística, caso fosse necessário, e outras verificações das áreas afetadas estavam sendo feitas,

disse Nugroho.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no Havaí, disse perigosos tsunamis eram possíveis a 300 quilômetros do epicentro do terremoto, apesar de não haver perigo de um tsunami em escala no Pacífico.

Ela também alertou que tsunamis poderiam ser esperados para chegar a Indonésia, Filipinas, Palau, Papua Nova Guiné, Ilhas Solomon e Ilhas Marshall, e mesmo Taiwan e Okinawa, no Japão.

(Reportagem adicional de Fransiska Nangoy e Chris Nusatya em Jacarta, Manuel Mogato em Manila, Mohamed Shihar em Colombo e

Amy Lefevre em Bangkok)