Terremoto na Indonésia mata três pessoas e deixa dezenas de feridos

JAKARTA – Três pessoas morreram e outras 21 foram hospitalizadas após um terremoto de magnitude 4,4 atingir o norte da Indonésia. Mais de 300 casas foram atingidas e residentes foram relocados para abrigos temporários.

De acordo com a Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia, o epicentro do terremoto ocorreu a 52 quilômetros ao norte de Kebumen, cidade populosa na região central do país.

A Agência de Coordenação de Desastres da Indonésia confirmou que um casal de idosos e uma criança de 13 foram soterrados após a queda de um prédio na cidade. Os três morreram no local. O órgão informou que outras 21 pessoas foram hospitalizadas e mais de 2 mil residentes foram relocados para abrigos temporários.

Mais de 300 edifícios foram danificados durante o tremor, incluindo igrejas e escolas.

A província de Kebumen, que engloba a cidade homônica, declarou estado de emergência por quatorze dias. //ASSOCIATED PRESS