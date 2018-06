Terremoto na Tanzânia deixa ao menos 11 mortos

DAR ES SALAAM - Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter fez muitas vítimas no noroeste da Tanzânia neste sábado, 10, disse o gabinete do presidente. Segundo a polícia local, ao menos 11 pessoas morreram e 100 ficaram feridas.

"Muitos feridos ainda estão hospitalizados. Continuamos as operações de busca e resgate", declarou o chefe da polícia da província de Kagera, à qual pertence Bukoba, Augustine Ollomi.

O tremor teve seu epicentro a 43 quilômetros de Bukoba, cidade na costa oeste da região de Lago Vitória, e uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"O presidente está chocado com os relatos do incidente que resultou na morte de diversas pessoas, muitas outras feridas e propriedades destruídas", informou o comunicado do gabinete do presidente John Magufuli.

Imagens postadas no Twitter mostram edifícios com paredes rachadas e muros desabados.

O terremoto foi sentido no oeste do Quênia, em partes de Uganda e em Kigali, Ruanda. "Os murosda minha casa tremeram, como todos os armários, mas nada foi destruído", contou um correspondente da France Press em Kampala, capital de Uganda. /AFP, AP e REUTERS