Terremoto nas Filipinas deixa 6 mortos e 120 feridos

(Atualizada às 3h59) MANILA - Seis pessoas morreram e ao menos cento e vinte ficaram feridas após um forte terremoto atingir na noite desta sexta-feira, 10, o sul das Filipinas. Edifícios, aeroportos e a rede de eletricidade também tiveram danos.

De acordo com o chefe da Guarda Civil local, Antonio Gonzalez, as mortes ocorreram após as pessoas serem golpeadas por escombros na cidade de Surigao, na província de mesmo nome no sul do país. Ele calcula mais de 120feridos, sendo que 14 deles foram hospitalizados.

O tremor, que teve magnitude de 6,5, tirou muitas pessoas da cama na província. O epicentro foi localizado a 14 quilômetros a noroeste de Surigao. De acordo com o pesquisador do Instituto de Sismologia e Vulcanologia das Filipinas Renato Solidum, a profundidade do sismo foi relativamente baixa - 11 quilômetros.

O tremor ocorreu por causa de um deslocamento da falha filipina, explicou Solidum. Ela se encontra localizada no Cinturão do Fogo do Pacífico, no qual é comum acontecer tremores e erupções vulcânicas. / AP