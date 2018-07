Terremoto no Alasca causa alerta de tsunami Um terremoto de 7,2 graus da escala Richter atingiu as Ilhas Aleutianas, no oeste do Alasca, nos Estados Unidos, na noite da quinta-feira. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido pelas autoridades pouco após o tremor, mas foi retirado durante a madrugada de ontem. Depois de recomendar que a população da região costeira se retirasse imediatamente para terras mais altas, a Central de Alertas de Tsunami da Costa Oeste e do Alasca afirmou que "não ocorreu nenhuma onda" após o terremoto.