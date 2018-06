Terremoto no Chile sobe para magnitude 8,2

Imagens de TV chilenas mostram um grande número de pessoas nas ruas das cidades costeiras do norte do Chile. No início desta noite as autoridades ordenaram a retirada da população em várias cidades por causa do alerta de tsunami emitido para todo o litoral do pacífico, sendo que as ondas podem atingir inclusive o Havaí. Hospitais nas cidades costeiras também estão sendo evacuados.

No Twitter e nos jornais locais há fotos de congestionamentos e um grande número de pessoas deixando suas casas a pé em diversas cidades, como em Valparaíso e Iquique.

Há relatos de rachaduras em algumas estradas do norte do Chile, deslizamentos de terra e algumas cidades estão sem energia elétrica, mas até o momento a informação é de que não há danos mais sérios. As primeiras ondas do tsunami já chegaram em algumas cidades, mas por enquanto a onda de maior altura foi 2,5 metros, informou Aleuy ao La Tercera. Outros terremotos mais fracos deram sequência ao tremor inicial, com magnitudes de 6,2 e 5,5.

Um funcionário do escritório de defesa civil do Peru disse à Associated Press que cidades costeiras também estão sendo evacuadas por lá. (Fernando Ladeira - fernando.ladeira@estadao.com)