Terremoto no fundo do mar atinge leste da Indonésia

O tremor de magnitude de 6,6 graus atingiu uma região a 50 milhas (83 quilômetros) da Província de Papua. O epicentro foi localizado a 18 milhas (30 quilômetros) abaixo do fundo do mar, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês).

As crianças da cidade de Manokwari, a mais próxima ao epicentro, fugiram de suas escolas aos gritos. As ruas também foram tomadas por pessoas que deixaram suas casas e lojas. A parede em frente a um escritório do governo ruiu com o abalo.

A Indonésia é uma região propensa a abalos sísmicos devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área com uma série de falhas geológicas e vulcões. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de grande dimensão desencadeou um tsunami no Oceano Índico que matou 230 mil pessoas, metade delas da província costeira de Aceh. As informações são da Associated Press.