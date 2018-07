Terremoto no fundo do oceano leva pânico ao leste da Indonésia

Um forte terremoto atingiu a região marítima localizada a leste da Indonésia neste sábado, levando moradores e estudantes a correrem para as ruas em pânico. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos sérios. O país também não acionou alertas para o risco de tsunami.

O tremor de magnitude de 6,6 graus atingiu uma região a 50 milhas (83 quilômetros) da Província de Papua. O epicentro foi localizado a 18 milhas (30 quilômetros) abaixo do fundo do mar, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês).

As crianças da cidade de Manokwari, a mais próxima ao epicentro, fugiram de suas escolas aos gritos. As ruas também foram tomadas por pessoas que deixaram suas casas e lojas. A parede em frente a um escritório do governo ruiu com o abalo. Uma autoridade da unidade de meteorologia e geofísica do país informou que não foi acionado nenhum aviso de tsunami e que o tremor não provocou nenhum dano sério.

A Indonésia é uma região propensa a abalos sísmicos devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área com uma série de falhas geológicas e vulcões.