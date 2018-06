Terremoto no Irã deixa 50 mortos e 400 feridos Teerã, 11/08/2012 - Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas em dois fortes terremotos que atingiram o noroeste do Irã neste sábado, disse o diretor de serviços emergenciais do país, Gholamreza Masoumi, à agência local de notícias Isna, citada pela Dow Jones. Os tremores ocorreram próximo a cidade de Tabriz, onde vivem 1,5 milhão de pessoas.