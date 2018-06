Terremoto no Irã mata um e danifica prédios, diz TV local

Um terremoto de magnitude 5,5 matou uma pessoa e feriu outras 12 na pequena cidade de Bastak, no sul do Irã, afirmou a TV estatal iraniana. A cidade está a 1.200 quilômetros da capital do país, Teerã.

Segundo a televisão iraniana, muitos dos prédios da cidade foram danificados e equipes de resgate já estão no local.

O Irã está localizado em cima de linhas de falhas sísmicas, reportando em média um leve terremoto por dia. Em 2003, mais de 26 mil pessoas morreram por um tremor de magnitude 6,6 que atingiu a cidade de Bam.