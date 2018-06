Terremoto no Peru deixa 8 mortos

Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter deixou ao menos oito mortos e cinco feridos em uma aldeia andina nas proximidades de Cuzco. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou o tremor às 21h35 de ontem, no horário local, a 595 quilômetros de Lima e a uma profundidade de 43,2 quilômetros, afetando as comunidades quechuas de Misca e Cusibamba Bajo.

Relatos dão conta de que um templo católico do século XVIII foi danificado. De acordo com a Defesa Civil do Peru, 15 casas foram destruídas e 75 pessoas ficaram desabrigadas. Fonte: Associated Press