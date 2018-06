Terremoto põe Alasca e Canadá em alerta Um alerta contra tsunami foi emitido ontem no Alasca e Canadá após um forte terremoto atingir uma região marítima a cerca de 160 quilômetros da costa, mas horas depois autoridades afirmaram que a situação estava sob controle. As ondas provocadas pelo tremor de 7,5 graus na escala Richter não representariam ameaça, segundo os centros de monitoramento sísmico do governo americano.