Terremoto provoca onda de 20 cm na costa do Japão Um forte terremoto atingiu a costa norte do Japão nas proximidades da usina nuclear devastada por tremor e um tsunami em 2011. O cismo, ocorrido na manhã de sábado (horário local), provocou uma pequena onda e fez com que algumas cidades da região emitissem avisos para retirada.