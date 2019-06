Terremoto sacode a Argentina e regiões do Chile

CHILE - Um terremoto de magnitude 5,5 , que na noite de quarta-feira, 19, estremeceu a cidade de Mendoza, na Argentina, também foi sentido em várias regiões do Chile, mas sem informações de vítimas ou danos materiais, de acordo com informações das autoridades chilenas.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o sismo foi registrado às 21h23 (22h23 em Brasília), com um epicentro a 92 quilômetros de Mendoza. O hipocentro, por sua vez, estava localizado a 191,8 quilômetros de profundidade.

O Escritório Nacional de Emergência do Chile (Onemi), subordinado ao Ministério do Interior, informou que o terremoto abalou as regiões chilenas de Coquimbo, Valparaíso, região metropolitana de Santiago e O'Higgins. / EFE