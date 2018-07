O instituto afirmou que o epicentro do tremor ocorreu 22 quilômetros a nordeste da cidade de Tandag e 832 quilômetros a sudeste da capital, Manila, a uma profundidade de 78 quilômetros. "Não houve danos os vítimas", disse o diretor de Defesa Civil, Benito Ramos. "O terremoto foi forte, mas a origem foi profunda e distante", acrescentou. As informações são da Associated Press.