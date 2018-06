Terremoto sacode sul do Irã e deixa ao menos 15 feridos

A emissora estatal de televisão do Irã informou que um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu a região sul do país na noite de ontem, deixando pelo menos 15 pessoas feridas. O tremor atingiu a cidade portuária de Jask por volta das 6h38 (de sábado, no horário local, 23h08 de sexta-feira em Brasília). Centenas de construções foram danificadas.

Mesmo terremotos de intensidade moderada podem se transformar em grandes catástrofes no Irã, onde as construções são antigas e não estão preparadas para esses tremores de terra. No mês passado um terremoto de magnitude 6,1 matou pelo menos 37 pessoas. As informações são da Associated Press.