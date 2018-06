Terremotos matam 227 pessoas no noroeste do Irã

Texto atualizado às 18h40 de 12/08/12.

TEERÃ - Pelo menos 227 pessoas morreram e outras 1.380 ficaram feridas em consequência de dois fortes terremotos, de magnitude 6,2 e 6, que sacudiram neste sábado, 11, o noroeste do Irã.

Segundo o diretor de Gestão de Emergências da província do Azerbaijão Oriental, Khalil Sai, as cidades mais afetadas pelos tremores são as de Ahar, Varzagam, Haris e Mehraban.

Em Varzagan, um gasoduto explodiu devido aos terremotos, segundo a "Isna", mas ainda não se sabe se houve vítimas. As autoridades locais indicaram que foram enviados equipes e material de resgate à área dos abalos sísmicos, a 60 quilômetros a nordeste da cidade de Tabriz, capital da província iraniana do Azerbaijão Oriental, na fronteira com o Azerbaijão e a Armênia. A estrada que liga Tabriz a Varzagan foi danificada e teve o tráfego cortado, e as equipes de resgate tiveram que utilizar caminhos alternativos.

Pelo menos quatro povoados da região estão incomunicáveis devido aos tremores. Segundo o Centro Sismológico do Irã, o primeiro tremor aconteceu às 9h23 (de Brasília) e sacudiu a cidade de Ahar, enquanto o segundo, ocorrido 11 minutos depois, foi sentido pela população de Varzagan, ambas na província do Azerbaijão Oriental.

A maior parte do território do Irã, incluindo a capital Teerã, de 14 milhões de habitantes, está em uma área de constantes movimentos telúricos, onde houve dezenas de milhares de mortos nas últimas décadas.