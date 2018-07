Terremotos matam 64 pessoas na China

Mais de 550 pessoas ficaram feridas. As mortes confirmadas ocorreram em Yunnan, segundo a imprensa chinesa. De acordo com a prefeitura de Zhaotong, 49 mortes foram registradas em Yiliang, cidade vizinha de Luozehe, onde foi detectado o epicentro do terremoto.

Autoridades estimam que o número total de pessoas afetadas pelos terremotos nas duas províncias seja de 700 mil. O tremor mais forte ocorreu por volta das 11 horas locais (0h em Brasília), a uma profundidade de 14 quilômetros, e foi seguido por 16 réplicas, de acordo com o Centro de Controle de Terremotos da China.

"Foi aterrorizante. Meu irmão morreu ao ser atingido por uma pedra. As réplicas não paravam", disse o mineiro Peng Zhuwen. O prefeito de Luozehe, Li Fuchun, disse que "o mais difícil para o resgate é chegar às áreas mais afetadas". "As estradas estão bloqueadas. As equipes de socorristas têm de escalar montanhas."

O oeste da China é uma região com frequente atividade sísmica. Em 2010, um tremor de magnitude 7,1 na escala Richter, na Província de Qinghai, deixou 300 mortos e mais de 8 mil feridos. Em 2003, um tremor de intensidade similar à do sismo de ontem deixou quatro mortos e 594 feridos em Ludian.

Na mesma parte do país, mas na Província de Sichuan, ocorreu em 2008 o terremoto mais forte em mais de 30 anos na China, com 62 mil mortes. A tragédia foi atribuída, na época, à baixa qualidade das construções, principalmente escolas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.