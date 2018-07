Terremotos matam pelo menos 64 no sudoeste da China Uma série de terremotos em uma região montanhosa no sudoeste da China destruiu casas e gerou deslizamentos de terra, deixando pelos menos 64 mortos nesta sexta-feira. O condado de Yiliang foi o mais atingido e também foi o local onde foram registradas todas as mortes, menos uma, de acordo com o website do governo provincial de Yunnan. Outras 715 pessoas ficaram feridas.