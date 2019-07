Terremotos nas Filipinas deixam ao menos 8 mortos

MANILA - Ao menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste sábado em razão de dois terremotos que sacudiram várias ilhas do norte das Filipinas, informou a polícia local.

Os terremotos ocorreram com algumas horas de intervalo na província de Batanes, um grupo de pequenas ilhas situadas ao largo de Luzon, a maior ilha do país.

A imprensa local divulgou imagens de prédios destruídos e estradas com o piso rachado.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os tremores tiveram magnitude de 5,4 e 5,9 graus, mas as autoridades locais não emitiram alertas de tsunami.

O primeiro tremor ocorreu às 4h15 local (17h15 em Brasília) e o segundo cerca de quatro horas mais tarde.

O prefeito Raúl de Sagon disse à agência AFP que 8 pessoas morreram e pelo menos 60 pessoas ficaram feridas. "Por causa do horário, a maioria das pessoas estava em suas casas", disse o policial Uzi Villa. "Algumas paredes cederam e as casas caíram sobre seus ocupantes. Algumas pessoas morreram porque estavam domindo, já que era muito cedo."

As Filipinas fazem parte do chamado "Círculo de Fogo", um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japãp até o Sudeste Asiático através do Oceano Pacífico.

O país já tinha sido sacudido por um terremoto do magnitude 6,3 em abril que deixou 16 mortos e afetou uma área do norte da capital, Manila. / AFP