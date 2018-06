Terrorista ataca ônibus na Rússia e mata seis pessoas

A autora do ataque era da região do Daguestão, localizada no Cáucaso, que fica ao sul da Rússia onde uma insurgência islâmica surgiu há mais de duas décadas após duas guerras separatistas na Chechênia. Segundo o porta-voz do Comitê Investigativo da Rússia, Vladimir Markin, a mulher bomba foi identificada como Naida Asiyalova, de 30 anos.

Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus no momento da explosão. Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade do atentado suicida. Fonte: Associated Press.