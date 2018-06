Terrorista de Oslo não vai apelar de veredicto O extremista de direita Anders Behring Breivik, julgado pela morte de 77 pessoas em julho, em Oslo e na Ilha de Utoya, afirmou que não apelará do veredicto se for considerado mentalmente são. Breivik assumiu a autoria do massacre de 22 de julho, quando matou a tiros 69 pessoas que participavam de um acampamento na Ilha de Utoya, depois de ter detonado uma bomba no centro de Oslo, que deixou oito mortos. Dois exames psicológicos chegaram a conclusões opostas sobre a saúde mental de Breivik.