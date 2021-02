Terrorista mais novo do Reino Unido evita prisão por coordenar grupo neonazista

LONDRES – O mais jovem terrorista do Reino Unido, que cometeu o seu primeiro crime com 13 anos, foi condenado a 2 anos de reabilitação. O adolescente, que hoje tem 16 anos, tinha apenas 13 quando baixou pela primeira vez instruções de fabricação de bombas no seu laptop.

Segundo a agência Reuters, aos 14 anos, em junho de 2019, ele se tornou líder da célula britânica Divisão Feuerkrieg, grupo de extrema direita e neonazista que encorajava os membros a cometer ataques como o de Anders Breivik que assassinou 77 pessoas em 2011 na Noruega.

Leia Também Reino Unido já interna 100 crianças por semana com síndrome rara pós-covid, diz jornal britânico

O terrorista mais novo do Reino Unido compartilhou mensagens em fóruns e salas de chat online com visões racistas, homofóbicas e anti-semitas ao usar uma ideologia de extrema direita.

O adolescente confessou ser culpado de 12 crimes - 2 de divulgação de documentos terroristas e 10 de posse de material terrorista - segundo o jornal britânico The Guardian. Os promotores afirmaram que ele também fez o download de conteúdos sobre como fazer explosivos, napalm e armas de fogo.

Segundo Jenny Hopkins, do Crown Prosecution Service, “ele alegou não ter opiniões racistas e só queria parecer 'legal', mas o conjunto de evidências o levou a se declarar culpado de posse e disseminação de material terrorista”.

Quando foi preso, os policiais apreenderam o celular e o notebook do jovem. Na casa onde morava com sua avó, os oficiais encontraram um texto e uma bandeira nazistas, a pintura das letras HH em referência a “Heil Hitler” e também dos números 1488 no galpão do jardim da casa em referência a um hino nazista.

O jovem recebeu a ordem de reabilitação de 24 meses do juiz Mark Dennis em Old Bailey que afastou a possibilidade de prisão dizendo que anularia o trabalho de reabilitação que já estava em andamento.