Terrorista se entrega após 16 anos no Japão A polícia de Tóquio prendeu no sábado Makoto Hirata, de 46 anos, acusado de fazer parte do grupo que atacou o metrô da capital japonesa com gás sarin em março de 1995. Foragido desde então, Hirata se entregou em uma delegacia poucos minutos antes da chegada de 2012.