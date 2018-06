Terroristas franceses teriam comprado armas na Bélgica

Algumas das armas utilizadas pelos irmãos Kouachi e por Amedy Coulibaly, os autores dos ataques da semana passada em Paris, teriam sidocompradas na Bélgica, informaram nesta quarta-feira, 14, meios de comunicação belgas.

"O Kalashnikov e o lançador de foguetes usados pelos irmãos Kouachi (que atacaram o jornal de humor Charlie Hebdo) foram comprados por Coulibaly nos arredores da estação (de trem) de Midi, em Bruxelas, por pelo menos 5.000 euros", escreveu o jornal La Derniere Heure, citando "fontes confiáveis".

O jornal acrescentou que "a metralhadora do tipo Scorpio em posse de Coulibaly na tomada de reféns também vem de Bruxelas", disseram as fontes.

Um porta-voz do procurador-geral belga encarregado dos casos do terrorismo, entrevistado pela AFP, não quis comentar as informações imediatamente.

O jornal holandês De Standaard considerou, porém, que a compra de armas na Bélgica "não é nada mais do que uma hipótese" que, no entanto, baseia-se no fato de que, de acordo com o site francês Mediapart, Coulibaly, um dos irmãos Kouachi, e Djamel Beghal, figura do islamismo radical francês, tentaram comprar armas na Bélgica em 2010, com o objetivo de organizar a fuga da prisão do islamita Smain Ait Ali Belkacem. / AFP