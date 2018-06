Terroristas invadem quartel e matam ao menos 20 militares no sul do Iêmen

SANA - Pelo menos 20 soldados morreram nesta sexta-feira, 19, em um atentado ao mesmo tempo a tiros e suicida ocorrido num acampamento militar na província de Abian, no sul do Iêmen. Quatro suicidas invadiram, com um veículo de tração 4 x 4, a base militar da 5ª Brigada de Infantaria, na cidade de Shucra. Na entrada do quartel, os terroristas dispararam contra os guardas e mataram um deles.

Posteriormente, três dos terroristas desceram do veículo. Dois deles abriram fogo enquanto o terceiro entrou na sala de operações da base, onde detonou a carga explosiva que levava junto ao seu corpo e matou oito soldados. O quarto atacante, que conduzia o veículo dos terroristas, explodiu o veículo no pátio do quartel, onde morreram outros 11 soldados.

De acordo com essa versão, o ataque tem a marca da organização terrorista Al-Qaeda e coincidiu com a visita do ministro da Defesa iemenita, Mohammed Nasser Ahmed, a Abian. O Exército, com a ajuda das milícias de Al Sayed, conseguiu expulsar a Al-Qaeda das principais cidades de Abian em junho de 2011, após um mês de duros combates.

O grupo terrorista intensificou suas operações nos últimos meses devido à instabilidade que vive o Iêmen desde que em janeiro de 2011 explodiram revoltas populares contra o então presidente, Ali Abdullah Saleh, que cedeu o poder em fevereiro passado ao seu vice-presidente, Abdo Rabbo Mansour Hadi.