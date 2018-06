Terroristas na Argélia vieram de vários países O ministro do Interior da França, Manuel Valls, afirmou nesta segunda-feira que os sequestradores edo complexo de gás na Argélia vieram de vários países e continentes, acrescentando que estavam fortemente armados e que, provavelmente, faziam parte dos mesmos grupos extremistas islâmicos que atacaram a região do norte do Mali, onde tropas francesas estão envolvidas em uma grande operação militar para ajudar o Exército do Mali a recuperar o controle sobre a região.