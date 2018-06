Terroristas que agiram em Paris e Bruxelas podem ter escondido armas em escola belga

BRUXELAS - Os terroristas responsáveis pelos atentados em Paris e Bruxelas provavelmente esconderam as armas utilizadas nas ações em uma escola localizada na Província de Limburgo, no leste da Bélgica, segundo um documento da Segurança de Estado belga. O conteúdo foi publicado nesta sexta-feira, 14, por dois jornais do país.

A nota informa que um plano encontrado no computador do jihadista belga-marroquino Salah Abdeslam, um dos supostos autores dos atentados de 2015 em Paris, levou os investigadores ao local, asseguraram Het Laatste Nieuws e De Morgen.

O plano havia sido feito à mão e assinalava os edifícios de uma escola de Meulenberg, bairro de Houthalen-Helchteren em Limburgo, conhecido como o "Molenbeek de Limbourg".

A investigação permitiu concluir que o prédio escolar, e em particular uma garagem do centro, serviu de local de armazenamento das armas.

A nota também revela que no dia 11 de junho de 2016, a polícia da Bélgica fez uma revista no local, mas não encontrou nada suspeito, ainda que tenha percebido sinais de um roubo. A informação sugere que as armas foram deslocadas e escondidas em outro lugar antes da realização dos atentados. / EFE