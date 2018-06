Terry McAuliffe é eleito governador da Virginia

Com 96% dos votos apurados, McAuliffe tinha 47,1%, contra 46,2% do republicano Ken Cuccinelli, procurador-geral do estado.

Um terceiro candidato, Robert Sarvis, do Partido Libertário da Virginia, detinha 6,7% do apoio.

O democrata aliava uma carreira no setor bancário e de negócios com o projeto político. Amigo de Bill Clinton e Hillary Clinton, McAuliffe arrecadou centenas de milhões de dólares para as campanhas eleitorais de Clinton e para outras causas. Ele foi presidente do Comitê Nacional Democrata entre 2001 e 2005 .

A eleição de McAuliffe interrompe uma tendência de longa data na Virginia: Desde 1973, ninguém do mesmo partido do presidente era eleito governador do estado. O último registro foi quando o republicano Mills Goodwin ganhou a corrida eleitoral enquanto o seu correligionário Richard Nixon era presidente dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.