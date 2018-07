Tesouro dos EUA defende ?pressão máxima? contra Síria

A China e a Rússia, antecipando essas declarações, reforçaram seu veto a qualquer solução militar para a crise síria. O encontro de ontem, em Washington, ressaltou a dificuldade do enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe à Síria, Kofi Annan, de promover o cessar-fogo. O massacre de 108 habitantes do vilarejo de Hula, há duas semanas, reforçou a visão do governo americano, compartilhada pela Liga Árabe, sobre a urgência de novas medidas para ampliar o isolamento político e econômico do regime de Bashar Assad e a possível necessidade de ação militar.

"Fortes sanções, adotadas com eficácia e de forma agressiva, podem privar o regime sírio dos recursos necessários para sua sustentação e para a continuidade da repressão contra o povo sírio. E sanções fortes podem ajudar a acelerar a renúncia do regime de Assad", afirmou Geithner. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.