Teste de ebola deu negativo para 12 pessoas

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informou que 12 pessoas foram testadas para verificar se haviam sido infectadas pelo vírus do ebola desde 27. Os resultados foram negativos.

Autoridades de saúde federais confirmaram nesta terça-feira que um paciente tratado em um hospital em Dallas foi testado positivamente com Ebola. O Hospital Presbiteriano de Saúde de Texas informou que recebeu um paciente não identificado que está sendo mantido isolado. O paciente desenvolveu os sintomas do vírus dias depois de retornar do Texas.

Funcionários do hospital afirmaram que estão seguindo as recomendações do CDC para manterem a equipe médicas e pacientes a salvo. Autoridades de saúde do estado e federais estão investigando o caso para prevenir possíveis transmissões da doenças, informaram autoridades do Texas em uma declaração.

O hospital no Texas anunciou um dias antes que os sintomas do paciente e o fato de ele ter viajado indicavam um caso de ebola. O vírus matou mais de 3.000 pessoas no oeste da África e infectou alguns americanos que viajaram para a região.

O Instituto Nacional de Saúde dos EUA recentemente admitiu que um médico americano foi exposto ao vírus enquanto trabalhava como voluntário em Serra Leoa. Outros quatro pacientes foram tratos em hospital nos estados de Georgia e Nebraska.