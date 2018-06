Teste nuclear é 'pedido do povo', diz Coreia do Norte

"O teste nuclear é pedido do povo", disse o jornal oficial diário do partido comunista, Rodong Sinmun, em um comentário assinado e intitulado "Nós não temos outra opção". "A demanda do povo é que devemos fazer algo ainda maior do que um teste nuclear. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não nos deixa outras opções. Nós não temos outros caminhos a não ser ir à demonstração de força final", disse.

"A maior ameaça para a paz e a segurança na Península Coreana procede da política hostil das forças do mal dirigidas pelos Estados Unidos e por seu vasto arsenal nuclear", acrescentou o jornal. A advertência vem um dia após a Coreia do Norte ameaçar com represálias físicas a Coreia do Sul, caso se associe às novas sanções votadas nesta semana pelo Conselho de Segurança da ONU. As informações da Dow Jones.