Teste nuclear norte-coreano parece iminente, diz enviado

Kim afirmou durante coletiva de imprensa que se houver um teste nuclear, ele espera que o Conselho de Segurança da ONU responda com "medidas firmes e fortes".

A Coreia do Norte anunciou no mês passado que conduziria um teste nuclear para protestar contra o fortalecimento das sanções do Conselho de Segurança após um lançamento de um satélite em dezembro, que segundo os EUA e outros países, foi um teste disfarçado de uma tecnologia de míssil proibida. O conselho ordenou na resolução de sanções que a Coreia do Norte cancelasse o teste nuclear ou enfrentaria uma "ação significativa".

A Coreia do Sul se juntou ao Conselho de Segurança em janeiro e ocupa a presidência rotativa do órgão neste mês. Kim disse que estava falando como embaixador sul-coreano e não como presidente do conselho.

Ele disse que, durante as negociações sobre a resolução das sanções mais recentes todos os 15

membros do conselho, incluindo a China - um aliado da Coreia do Norte - estavam em concordância. As informações são da Associated Press.