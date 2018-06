Teste preliminar indica segundo caso de Ebola no Texas Um funcionário de um hospital no Texas que tratou um paciente de Ebola foi testado positivo para o vírus em um teste preliminar no laboratório de saúde pública. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta ainda fará um teste de confirmação, segundo comunicado publicado no site do Departamento de Saúde do Texas.