Testemunha de perícia aponta falhas em trabalho

O depoimento de uma garçonete que trabalha em Puerto Madero, bairro em que morava o promotor Alberto Nisman, abriu uma nova crise na investigação ontem. Natália Fernández, de 26 anos, disse a meios do Grupo Clarín - em disputa judicial com o kirchnerismo em função da Lei de Mídia, que obriga a empresa a se desmembrar -, que os peritos tomavam chimarrão e comiam doces durante o recolhimento de provas. Ela afirmou ainda que a deixaram usar um dos banheiros do apartamento do 13.º andar da torre Le Parc e os policiais manusearam sem cuidado o celular de Nisman, que "tocava sem parar".

A promotora Viviana Fein, que comanda a investigação, desmentiu a garçonete, convocada na madrugada da morte por policiais para servir de testemunha. "Não vou chamá-la para depor sobre essas afirmações absurdas", disse Fein. Críticos de Cristina afirmam que a apuração comandada por Fein está sendo dirigida pela procuradora-geral, Alejandra Gils Carbó, ligada à presidente.