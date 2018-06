Testemunha viu avião em baixa altitude antes de acidente, diz jornal

LISBOA - Uma testemunha disse ao Jornal de Notícias (JN), de Portugal, ter visto o avião da Germanwings que caiu nesta terça-feira, 24, na região dos Alpes Franceses, voando em baixa altitude pouco antes do acidente.

"Estranhei o fato de que a essa altitude (na qual o avião voava) ele não conseguiria atravessar a montanha", afirmou ao JN Sébastien Giroux, responsável por uma serralharia no município de Prads-Haute-Bléone.

De acordo com Giroux, não havia fumaça ou barulhos estranhos nos momentos que antecederam a queda do avião, um Airbus A320, que fazia a rota de Barcelona a Dusseldorf. A testemunha, porém, afirmou não ter visto o momento exato do acidente, que ocorreu a cerca de dez quilômetros de onde ele se encontrava.

O avião da Germanwings caiu perto da localidade de Barcelonnette, na região de Digne-les-Bains, no sul de França.