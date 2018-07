Testes detectam focos de radiação alta em Tóquio

Pequenos focos de radiação foram detectados em Tóquio e em áreas próximas à capital japonesa durante testes para verificar como a contaminação provocada pelo acidente na usina nuclear de Fukushima se espalhou por mais de 200 quilômetros do local.

Os níveis de radiação em uma das áreas ficou pouco abaixo do limite a partir do qual se recomenda a retirada dos moradores da região, e mais alto em áreas dentro da zona de exclusão no entorno da usina.

O medo da radiação se tornou uma das maiores preocupações dos japoneses após o terremoto e o tsunami de março deste ano no nordeste do país, que danificaram a usina de Fukushima e provocaram o vazamento de radiação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.