Texas aprova polêmica lei de imigração O Senado Estadual do Texas aprovou ontem uma lei que permite à polícia questionar o status de imigração de suspeitos no momento de sua prisão. A lei é uma das prioridades do governador Rick Perry. Defensores do projeto alegam que a legislação não é discriminatória e facilitará a identificação de traficantes mexicanos que atravessam a fronteira, aumentando a segurança no Estado. Parlamentares ligados à grande população hispânica do Texas dizem que a lei levará ao aumento do preconceito contra latinos.