Texas pede a Obama que proíba voos para conter Ebola O governador do Texas, Rick Perry, afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unido deveriam cancelar viagens de avião para conter a dispersão do vírus ebola. A proposta prevê que apenas profissionais de saúde possam viajar, "para que possam prosseguir com o seu importante trabalho de lutar contra a doença", disse.