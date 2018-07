The Huffington Post conquista seu primeiro Pulitzer

NOVA YORK - O jornal The New York Times venceu dois prêmios Pulitzer de jornalismo neste ano, enquanto o jornal The Philadelphia Inquirer conquistou um prêmio, na categoria serviços públicos, por uma matéria que relatou a violência nas escolas públicas da cidade da Pensilvânia. O jornal eletrônico The Huffington Post conquistou seu primeiro Pulitzer, por uma reportagem feita por David Wood, a qual contou os desafios que soldados norte-americanos veteranos do Iraque e do Afeganistão e severamente feridos nas guerras enfrentam ao voltarem para os EUA. O Pulitzer é o prêmio mais prestigiado da imprensa dos EUA.

O Pulitzer é um prêmio concedido pela Universidade de Colúmbia a cada ano nos EUA às melhores reportagens, literatura, jornalismo online e trabalhos musicais. Cada premiado recebe US$ 10 mil e um diploma.

Dos dois prêmios do The New York Times, um foi para o jornalista David Kocienieski, por uma reportagem que conta quais são as falhas no sistema tributário americano, enquanto outro foi para o jornalista Jefrrey Gettleman, por sua cobertura da fome e dos conflitos na África Oriental.

O prêmio de reportagem investigativa foi para os jornalistas Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan e Chris Hawley, da Associated Press, que investigaram a atuação de um programa clandestino de espionagem da Polícia de Nova York nas comunidades muçulmanas da cidade. Os jornalistas Michael J. Berens e Ken Armstrong, do jornal Seattle Times, também ganharam o Pulitzer de jornalismo investigativo com uma reportagem que denunciou como funcionários do sistema público de saúde no Estado de Washington levavam pacientes vulneráveis de tratamentos com remédios controlados para a metadona, uma droga mais barata porém mais perigosa.

No total, o Pulitzer de 2012 premiou trabalhos em 19 das 21 categorias. Duas categorias, a de Editoriais e de Ficção, não tiveram premiados nesta edição.

As informações são da Dow Jones