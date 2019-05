Theresa May condiciona novo referendo sobre Brexit a aprovação de plano

O Parlamento do Reino Unido poderá votar sobre a realização de um novo referendo sobre o Brexit se a casa aprovar a proposta da primeira-ministra britânica para a saída do Reino Unido da União Europeia, afirmou Theresa May nesta terça-feira, 21.

A chefe de governo do Reino Unido explicou em um discurso um pacote de medidas com as quais ela espera ganhar o apoio de alguns parlamentares da oposição para que a Câmara dos Comuns ratifique o acordo do Brexit, que já foi rejeitado em três ocasiões.

O "novo acordo" que May apresentou inclui uma união aduaneira "temporária" com a UE, até as próximas eleições gerais no Reino Unido, bem como garantias para manter os direitos trabalhistas e os padrões ambientais.

May também disse que a legislação para o Brexit que ela planeja apresentar ao Parlamento no início do próximo mês para promulgar o acordo de saída incluirá "mudanças significativas adicionais para proteger a integridade econômica e constitucional do Reino Unido".

"A realidade é que depois de três tentativas de garantir o acordo parlamentar, não sairemos da União Europeia a menos que tenhamos um acordo que possa obter um amplo apoio dos partidos", disse May em discurso.

Na semana passada, o governo britânico anunciou que as eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido estão marcadas para o dia 23 de maio, caso o país não consiga deixar a União Europeia antes disso./ REUTERS e AFP