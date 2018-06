Theresa May é considerada rainha em seu reduto eleitoral

LONDRES - "Ela será a melhor primeira dama que este país jamais viu", asseguram os eleitores de Theresa May em seu reduto eleitoral de Maidenhead, onde os habitantes sentem um grande orgulho de sua deputada, uma "Dama de Ferro" e, ao mesmo tempo, uma "verdadeira dama".

Localizado 50 km ao oeste de Londres, não muito longe do Palácio de Windsor, May é rainha em Maideyhead. Reeleita por uma ampla margem em 2015, com mais de 65% dos votos, Theresa é conhecida e reconhecida desde 1997 por seu trabalho e sua seriedade.

"Não voto nela, mas a respeito porque sempre trabalhou duro por sua circunscrição e continua ouvindo as pessoas, inclusive depois de virar ministra do Interior", declara Anne Matkin, de 64 anos.

"Ela participa na vida local, nós a vemos o tempo todo, como há pouco tempo, na festa de São Jorge. Ela continua sendo muito acessível, mesmo que esteja sempre com guarda-costas", assegura Maxine Lattimer, dona de casa e mãe de cinco filhos.

Para ela, não há dúvidas: Theresa May é a pessoa idônea e ideal para conduzir as negociações do Brexit. "É muito determinada e fará todo o possível para obter um melhor acordo para nosso país, porque sabe se fazer respeitar", afirma.

Maidenhead, reduto conservador de 60 mil habitantes, dos quais muitos se deslocam todos os dias para trabalhar em Londres, votou em massa pela permanência do Reino Unido na União Europeia.

Boa vizinha. "Aqui achamos que ela cumpre o que promete", afirma Martin Trepte, redator-chefe do jornal local, o Maidenhead Advertiser, que tem uma tiragem de 17 mil exemplares.

O jornalista, que conhece May há 19 anos, a descreve como "uma política madura, que conhece bem os temas de seu cargo e prefere os fatos ao espalhafato".

"Não tem esqueletos no armário, jamais esteve metida em qualquer escândalo e é muito trabalhadora. É por isso que todo mundo aqui a respeita", enfatiza. No que diz respeito a sua priva privada, pouco se sabe. "É muito discreta. Só sabemos que vai à igreja no domingo", comenta o jornalista.

A igreja em questão fica a 15 km de Maidenhead em Sonning, típico povoado inglês, tão pitoresco e encantador que se converteu num refúgio de famosos. Lá moram celebridades como Amal, George Clooney e Jimmy Page, do Led Zeppelin.

Lá também fica a residência de May, uma casa cercada por rígidas medidas de segurança. "Antes ia conversar em sua casa. Mas desde que virou ministra e virou alvo para terroristas do mundo inteiro, isso agora é impossível. Ela chega à igreja acompanhada de três ou quatro Range Rover blindados que estacionam na entrada da minha casa", explica Gil Cattermole, de 69 anos, moradora local.

No Bull Inn, May é cada vez menos vista. "Está muito ocupada, evidentemente, e isso não vai mudar, imagino", comenta Christina Mason, proprietária do pub. "Mas quando aparece, é sempre muito amável com os fregueses e o pessoal. É uma verdadeira dama, que não perdeu o senso da realidade", acrescenta.

Para Jim Charlesworth, um vizinho de 69 anos, não resta dúvidas de que Theresa May "será a melhor primeira-ministra que esse país jamais viu".

Charlesworth tem essa convicção porque, um dia, May o salvou durante um comício em que ele desmaiou. "Foi ela que foi buscar o médico e foi no carro dela que me levaram para casa. É uma grande senhora", conclui. / AFP