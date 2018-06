ThyssenKrupp está pronta para aumentar capital

"Subestimamos o tempo necessário, em especial (para a siderúrgica) do Brasil, vai demorar mais do que esperávamos", disse à publicação o executivo-chefe do conglomerado alemão, Heinrich Hiesinger, na entrevista, que foi divulgada antecipadamente neste sábado.

Nos últimos tempos, a ThyssenKrupp tem sinalizado que poderia vender as siderúrgicas até o final de setembro, depois de adiar a transação em várias ocasiões anteriores.

As duas unidades têm afetado o lucro, capital e liquidez da ThyssenKrupp. Diante disso, Hiesinger admitiu ao jornal que a ThyssenKrupp está "obviamente preparada para um aumento de capital", mas não soube dizer se a empresa terá de fazer mais baixas contábeis relacionadas às siderúrgicas. Fonte: Dow Jones Newswires.