'Time' elege médicos e enfermeiros do Ebola personalidade de 2014

NOVA YORK - Os médicos, enfermeiros e demais pessoas que combatem a epidemia de Ebola na África Ocidental foram escolhidos como personalidade do ano de 2014 pela revista americana Time. "Eles arriscaram e persistiram, se sacrificaram e salvaram vidas", afirmou a editora Nancy Gibbs ao justificar a escolha. Em 2013, a personalidade do ano para a revista foi o papa Francisco.

A epidemia de febre hemorrágica do Ebola provocou 6.331 mortes entre os 17.800 casos de contágio detectados nos três países mais afetados da África Ocidental (Serra Leoa, Libéria e Guiné), até o dia 6, segundo o balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em consequência da forma de contágio da doença, os médicos e enfermeiros que tratam os infectados têm um alto risco de contrair o ebola. "Atingiu médicos e enfermeiros em números sem precedentes, afetando infraestruturas de saúde pública que já eram frágeis", escreveu Gibbs no site da Time.

A designação da "Personalidade do ano" é uma tradição anual da revista Time desde 1927. A figura escolhida aparece na capa da edição de fim de ano da publicação. Em 2012, o presidente americano Barack Obama, que acabara de ser reeleito, foi o escolhido.

Um ano antes, a Time escolheu a figura do "manifestante" como personalidade de 2011, em um reconhecimento às pessoas de todo o mundo, em particular do Oriente Médio e norte da África, que saíram às ruas para lutar por seus direitos na denominada Primavera Árabe. / AFP