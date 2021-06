Tiros atingem helicóptero do presidente da Colômbia perto da fronteira com a Venezuela

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Iván Duque, denunciou nesta sexta-feira, 25, que o helicóptero em que viajava foi atacado com tiros, perto da fronteira com a Venezuela. O mandatário não foi atingindo, e fez um pronunciamento após o pouso afirmando que não será "amedrontado pela violência de atos de terrorismo".

“É um ataque covarde em que se veem impactos de munição no avião presidencial”, afirmou o presidente colombiano em mensagem enviada por canais oficiais.

Duque viajava na aeronave junto com seus ministros da Defesa e do Interior e o governador do Norte de Santander, departamento na fronteira com a Venezuela.

A comitiva oficial havia saído do município de Sardinata em direção à cidade de Cúcuta, na fronteira, quando ocorreu o ataque.

O presidente enfatizou que tanto o dispositivo de segurança aérea quanto a capacidade do helicóptero impediram que algo letal acontecesse. “Aqui não nos intimidam com violência ou atos de terrorismo. Nosso Estado é forte e a Colômbia é forte para enfrentar este tipo de ameaças”, acrescentou.

Segundo o presidente, a perícia do piloto foi fundamental para evitar maiores danos. Duque fez um chamado para que as forças de seguranças procurem os responsáveis pelo ataque. "Nossas instituições estão acima das ameaças".

"Seguiremos fortes enfrentando a criminalidade", afirmou Duque, citando organizações que operam no país. Segundo jornal colombiano El Tiempo, tiros de fuzil foram disparados contra a aeronave, com três atingindo o objeto. Foram iniciadas operações na região de Camilo Daza, de onde teria partido o ataque./AFP e AP