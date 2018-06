Tiros ferem 2 em local próximo a protesto em Bangcoc

Segundo o policial Chaiya Kongsub, os tiros feriram uma mulher de 31 anos que andava na rua e um motorista de táxi, que dirigia próximo ao local do protesto. O oficial disse que os disparos foram feitos de dentro do parque, mas não soube informar quem foi o autor. O porta-voz do protesto, Akanat Promphan, declarou não saber sobre o incidente.

Nessa semana, os manifestantes concentrarão os protestos em um só lugar, dizendo que queriam minimizar o impacto nos moradores de Bangcoc após seis semanas de conflitos na capital.

Desde a última rodada de conflitos políticos na Tailândia, em novembro, 23 pessoas foram mortas e mais de 700 ficaram feridas. Fonte: Associated Press.