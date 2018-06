Tiros são disparados em universidade de Louisiana e dois morrem

GRAMBLING, EUA - Um estudante e um outro homem foram mortos no início desta quarta-feira, 25, no campus da Universidade Estadual de Grambling, nos EUA. O agressor ainda está solto, segundo informaram as autoridades.

Policiais afirmaram que foram recebidas ligações pouco depois da meia-noite nas quais se relatavam tiros disparados no campus da universidade, localizada ao norte de Louisiana.

“Dois homens foram declarados mortos no local”, disse Stephen Williams, porta-voz do xerife. “Um deles era estudante, o outro não.”

O episódio teria começado com “uma discussão iniciada dentro de um dos dormitórios e se transferido para o pátio”, contou Williams.

Segundo o porta-voz do xerife, o agressor ainda está solto. “Estamos investigando as evidências no momento, tentando encontrar o suspeito.”

A universidade informou em sua conta no Twitter que as aulas ocorrerão normalmente. / WASHINGTON POST