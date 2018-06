Tiros são escutados em Shopping em Nairóbi

"Nós ainda devemos ter uma confirmação sobre o que está acontecendo no edifício", disse o representante militar, coronel Cyrus Oguna, à The Associated Press.

No domingo, os militares do Quênia lançaram uma ofensiva para tentar encerrar o atentado de militantes somalis no local e, segundo o governo, a operação permitiu que a maioria dos reféns fosse libertada. No entanto, as autoridades não disseram quantos reféns já haviam sido resgatados. Fonte: The Associated Press.